Djamel Belalem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djamel Belalem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djamel Belalem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djamel Belalem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djamel Belalem 12 Ağustos 1993 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djamel Belalem Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GOLGEST yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC El Bayadh futbol takımında oynamaktadır. MC El Bayadh takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Djamel Belalem'nin MC El Bayadh ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Djamel Belalem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djamel Belalem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Djamel Belalem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djamel Belalem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında ASM Oran

2 Ocak 2017 yılında JS Saoura

1 Temmuz 2018 yılında O Médéa

27 Eylül 2020 yılında WA Tlemcen

1 Ağustos 2022 yılında MC El Bayadh

Djamel Belalem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djamel Belalem şuan MC El Bayadh takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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