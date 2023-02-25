Djamel İbouzidene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djamel İbouzidene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djamel İbouzidene adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djamel İbouzidene Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djamel İbouzidene 20 Ocak 1994 tarihinde Oran şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djamel İbouzidene Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Overdose Sport yapmaktadır. Djamel İbouzidene, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Oran futbol takımında oynamaktadır. MC Oran takımına 30 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Djamel İbouzidene'nin MC Oran ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Djamel İbouzidene Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djamel İbouzidene isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Djamel İbouzidene Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djamel İbouzidene futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2012 yılında Paris FC U19

1 Temmuz 2012 yılında Paris FC B

1 Temmuz 2016 yılında Noisy-le-Sec

11 Ocak 2017 yılında ES Sétif

1 Temmuz 2018 yılında AS Aïn M'lila

8 Ekim 2020 yılında WA Tlemcen

12 Ekim 2021 yılında NC Magra

30 Temmuz 2022 yılında MC Oran

Djamel İbouzidene Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djamel İbouzidene şuan MC Oran takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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