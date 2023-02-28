Djenairo Daniels kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djenairo Daniels Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Djenairo Daniels kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Djenairo Daniels ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Djenairo Daniels kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djenairo Daniels Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Djenairo Daniels kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djenairo Daniels Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djenairo Daniels adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djenairo Daniels Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djenairo Daniels 7 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Hollanda,Surinam uyrukludur.Gerçek adı da Djenairo Gillian Noell Daniëls şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djenairo Daniels Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Mix B.V. yapmaktadır. Djenairo Daniels, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pacific FC futbol takımında oynamaktadır. Pacific FC takımına 18 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Djenairo Daniels'nin Pacific FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Djenairo Daniels Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/djenairodaniels/

Djenairo Daniels Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djenairo Daniels isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Djenairo Daniels Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djenairo Daniels futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2018 yılında PSV U17

1 Temmuz 2019 yılında PSV U19

1 Temmuz 2020 yılında PSV U21

7 Ocak 2021 yılında Utrecht U21

28 Ağustos 2021 yılında Sassuolo U19

31 Ocak 2022 yılında Utrecht U21

18 Şubat 2022 yılında Pacific FC

Djenairo Daniels kimdir

Djenairo Daniels Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djenairo Daniels şuan Pacific FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Almere City (2012-2018), PSV (2018-2020)

Djenairo Daniels Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hollanda U18 takımında 19 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Hollanda U17 takımında 20 numaralı formasıyla 20 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Djenairo Daniels nereli

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