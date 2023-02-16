Djene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djene adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djene Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djene 31 Aralık 1991 tarihinde Lome Dapaong şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Togo uyrukludur.Gerçek adı da Dakonam Ortega Djené şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djene Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTBACK yapmaktadır. Djene, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Getafe futbol takımında oynamaktadır. Getafe takımına 24 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Djene'nin Getafe ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Djene Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/djenedakonam/

Djene Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djene isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 30.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Djene Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djene futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Tonnerre

1 Temmuz 2011 yılında Coton Sport FC

25 Ekim 2014 yılında Alcorcón

1 Temmuz 2016 yılında VV St. Truiden

24 Temmuz 2017 yılında Getafe

Djene Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djene şuan Getafe takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Djene Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Togo takımında 21 numaralı formasıyla 8 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 69 maçta 0 gol atmıştır.

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