Djibril Diani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djibril Diani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djibril Diani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djibril Diani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djibril Diani 11 Şubat 1998 tarihinde Créteil şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Aslen Fransa,Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djibril Diani Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footinveston yapmaktadır. Djibril Diani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SM Caen futbol takımında oynamaktadır. SM Caen takımına 4 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Djibril Diani'nin SM Caen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Djibril Diani Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/djibril_diani/

Djibril Diani Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Djibril Diani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Djibril Diani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djibril Diani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında RC Lens B

30 Temmuz 2018 yılında GC Zürich U21

14 Aralık 2018 yılında Grasshoppers

15 Şubat 2021 yılında Livingston FC

18 Mayıs 2021 yılında Grasshoppers

4 Ocak 2022 yılında SM Caen

Djibril Diani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djibril Diani şuan SM Caen takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Djibril Diani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Quartier Libre Choisy (11/2004 - 09/2005), Quartiers Libres Choisy FC (10/2005 - 09/2006), Choisy Le Roi AS (10/2006 - 08/2013), RC Lens (09/2013 - 07/2018)

Fransa U16 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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