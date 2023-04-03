Djibril Dianka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djibril Dianka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Djibril Dianka kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Djibril Dianka ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.