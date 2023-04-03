Djibril Dianka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djibril Dianka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djibril Dianka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Djibril Dianka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Djibril Dianka {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Fransa,Mali uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Djibril Dianka Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Chamois Niort B futbol takımında oynamaktadır. FC Chamois Niort B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Djibril Dianka'nin FC Chamois Niort B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Djibril Dianka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Djibril Dianka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Niort B
Djibril Dianka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Djibril Dianka şuan FC Chamois Niort B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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