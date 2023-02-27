Djibril Gueye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djibril Gueye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djibril Gueye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djibril Gueye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djibril Gueye 19 Kasım 1996 tarihinde Ngor şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djibril Gueye Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BTFM yapmaktadır. Djibril Gueye, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valmiera FC futbol takımında oynamaktadır. Valmiera FC takımına 21 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Djibril Gueye'nin Valmiera FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Djibril Gueye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djibril Gueye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Djibril Gueye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djibril Gueye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında US Ouakam

1 Temmuz 2018 yılında AS Douanes

21 Ağustos 2020 yılında Valmiera

Djibril Gueye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djibril Gueye şuan Valmiera FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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