Djibrilla İbrahim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djibrilla İbrahim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Djibrilla İbrahim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Djibrilla İbrahim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Djibrilla İbrahim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djibrilla İbrahim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djibrilla İbrahim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djibrilla İbrahim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djibrilla İbrahim 2 Mart 2002 tarihinde Niamey şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Nijer uyrukludur.Gerçek adı da Djibrilla Ibrahim Mossi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djibrilla İbrahim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ASEM yapmaktadır. Djibrilla İbrahim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Rijeka takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Djibrilla İbrahim'nin HNK Rijeka ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Djibrilla İbrahimboyu ve yaşı kaç

Djibrilla İbrahim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djibrilla İbrahim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Djibrilla İbrahim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djibrilla İbrahim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Eylül 2018 yılında Cheetah FC

1 Haziran 2021 yılında NSFC Iyane

5 Ekim 2021 yılında Al Hilal United

24 Şubat 2022 yılında NK Orijent 1919

5 Temmuz 2022 yılında HNK Rijeka

Djibrilla İbrahim kimdir

Djibrilla İbrahim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djibrilla İbrahim şuan HNK Rijeka takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Djibrilla İbrahim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Niger U17 takımında 12 numaralı formasıyla 15 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Djibrilla İbrahim nereli

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