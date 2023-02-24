Djoko Milovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djoko Milovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djoko Milovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djoko Milovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djoko Milovic 16 Eylül 1992 tarihinde Trebinje şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Đoko Milović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djoko Milovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BSA yapmaktadır. Djoko Milovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Leotar Trebinje futbol takımında oynamaktadır. FK Leotar Trebinje takımına 13 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Djoko Milovic'nin FK Leotar Trebinje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Djoko Milovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djoko Milovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Djoko Milovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djoko Milovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Leotar Trebinje

4 Ağustos 2014 yılında Radnik Bijelj.

29 Temmuz 2015 yılında GOSK Gabela

2 Şubat 2016 yılında FK Olimpik

27 Temmuz 2019 yılında Rudar Prijedor

30 Temmuz 2020 yılında FK Olimpik

13 Temmuz 2021 yılında Leotar Trebinje

Djoko Milovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djoko Milovic şuan FK Leotar Trebinje takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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