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  3. Djokovic'in rakibi Avustralya Açık'ta Medvedev oldu

Djokovic'in rakibi Avustralya Açık'ta Medvedev oldu

Avustralya'da sezonun ilk gran slam tenis turnuvasında Rus sporcu Daniik Medvedev Yunan rakibi Stefanos Tsitsipas'ı 3-0 yenenerek finale çıkarak Djokovic'in rakibi oldu.

Djokovic'in rakibi Avustralya Açık'ta Medvedev oldu

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvada tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Medvedev yarı finalde 5 numaralı seribaşı Tsitsipas ile karşı karşıya geldi. 2 saat 9 dakika süren karşılaşmayı Medvedev 6-4, 6-2 ve 7-5'lik setlerle 3-0 kazanarak finale çıktı.

Djokovic'in rakibi Avustralya Açık'ta Medvedev oldu

KARİYERİNDE 2. KEZ FİNALDE

25 yaşındaki Medvedev, Kariyerinde ikinci kez grand slam finaline yükseldi. Daha önce 2019 Amerika Açık'taki ilk finalinde İspanyol Rafael Nadal'a 3-2 yenilmişti.

Medvedev'in finalde karşılaşacağı dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta daha önce oynadığı 8 final mücadelesini de kazandı.

DAHA ÖNCEKİ 7 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Djokovic ile Medvedev daha önce 7 kez karşı karşıya geldi bu karşılaşmalarda 4 kez Djokovic kazanırken, 3 kez de kazanan Medvedev oldu.

 

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