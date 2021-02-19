Djokovic'in rakibi Avustralya Açık'ta Medvedev oldu

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvada tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Medvedev yarı finalde 5 numaralı seribaşı Tsitsipas ile karşı karşıya geldi. 2 saat 9 dakika süren karşılaşmayı Medvedev 6-4, 6-2 ve 7-5'lik setlerle 3-0 kazanarak finale çıktı.

KARİYERİNDE 2. KEZ FİNALDE

25 yaşındaki Medvedev, Kariyerinde ikinci kez grand slam finaline yükseldi. Daha önce 2019 Amerika Açık'taki ilk finalinde İspanyol Rafael Nadal'a 3-2 yenilmişti.

Medvedev'in finalde karşılaşacağı dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta daha önce oynadığı 8 final mücadelesini de kazandı.

DAHA ÖNCEKİ 7 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Djokovic ile Medvedev daha önce 7 kez karşı karşıya geldi bu karşılaşmalarda 4 kez Djokovic kazanırken, 3 kez de kazanan Medvedev oldu.