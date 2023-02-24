Djorde Kovacevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djorde Kovacevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djorde Kovacevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djorde Kovacevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djorde Kovacevic 6 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Đorđe Kovačević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djorde Kovacevic Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Famos Vojkovici futbol takımında oynamaktadır. FK Famos Vojkovici takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Djorde Kovacevic'nin FK Famos Vojkovici ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Djorde Kovacevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djorde Kovacevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Djorde Kovacevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djorde Kovacevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Famos Vojkovici

Djorde Kovacevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djorde Kovacevic şuan FK Famos Vojkovici takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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