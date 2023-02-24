Djorde Markovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djorde Markovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djorde Markovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djorde Markovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djorde Markovic 6 Ekim 2003 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Đorđe Marković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djorde Markovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Djorde Markovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeljeznicar Banja Luka futbol takımında oynamaktadır. FK Zeljeznicar Banja Luka takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Djorde Markovic'nin FK Zeljeznicar Banja Luka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Djorde Markovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djorde Markovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Djorde Markovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djorde Markovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Zeljeznicar BL

Djorde Markovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djorde Markovic şuan FK Zeljeznicar Banja Luka takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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