Djorde Milojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djorde Milojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djorde Milojevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djorde Milojevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djorde Milojevic 10 Mayıs 2001 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Đorđe Milojević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djorde Milojevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTS CLEAN yapmaktadır. Djorde Milojevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Borac Banja Luka futbol takımında oynamaktadır. FK Borac Banja Luka takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Djorde Milojevic'nin FK Borac Banja Luka ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Djorde Milojevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djorde Milojevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Djorde Milojevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djorde Milojevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında B. Banja Luka

Djorde Milojevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djorde Milojevic şuan FK Borac Banja Luka takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Djorde Milojevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 4 numaralı formasıyla 8 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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