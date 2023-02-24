Djorde Milutinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djorde Milutinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djorde Milutinovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djorde Milutinovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djorde Milutinovic 17 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Đorđe Milutinović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djorde Milutinovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Djorde Milutinovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sutjeska Foca futbol takımında oynamaktadır. FK Sutjeska Foca takımına 20 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Djorde Milutinovic'nin FK Sutjeska Foca ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Djorde Milutinovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djorde Milutinovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Djorde Milutinovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djorde Milutinovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Sutjeska Foca

15 Şubat 2018 yılında Banja Luka U19

18 Temmuz 2019 yılında Slavija S.

20 Temmuz 2020 yılında Sutjeska Foca

Djorde Milutinovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djorde Milutinovic şuan FK Sutjeska Foca takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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