Djordje Belic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Belic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Djordje Belic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Djordje Belic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Djordje Belic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Belic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djordje Belic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djordje Belic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djordje Belic 18 Aralık 1997 tarihinde Sremska Mitrovica şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Ђорђе Белић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djordje Belic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dynamic Agency yapmaktadır. Djordje Belic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Macva Sabac futbol takımında oynamaktadır. FK Macva Sabac takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Djordje Belic'nin FK Macva Sabac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Djordje Belicboyu ve yaşı kaç

Djordje Belic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djordje Belic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Djordje Belic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djordje Belic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Macva

27 Ağu 2018 yılında FK Drina

31 Aralık 2018 yılında Macva

7 Şubat 2019 yılında FK Loznica

30 Haziran 2021 yılında Macva

Djordje Belic kimdir

Djordje Belic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djordje Belic şuan FK Macva Sabac takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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Djordje Belic nereli

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