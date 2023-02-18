Djordje Cosic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Cosic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djordje Cosic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djordje Cosic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djordje Cosic 11 Eylül 1995 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Đorđe Ćosić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djordje Cosic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JK9 SPORT yapmaktadır. Djordje Cosic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost GAT Novi Sad futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost GAT Novi Sad takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Djordje Cosic'nin FK Mladost GAT Novi Sad ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Djordje Cosic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djordje Cosic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Djordje Cosic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djordje Cosic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağu 2016 yılında Drina Zvornik

1 Temmuz 2017 yılında Zrinjski Mostar

18 Temmuz 2017 yılında NK Vitez

10 Haziran 2018 yılında Zrinjski Mostar

1 Temmuz 2018 yılında B. Banja Luka

9 Eylül 2021 yılında Kulüpsüz

20 Ocak 2022 yılında Shakhter K.

16 Ocak 2023 yılında Mladost GAT

Djordje Cosic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djordje Cosic şuan FK Mladost GAT Novi Sad takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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