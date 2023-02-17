Djordje Crnomarkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Crnomarkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Djordje Crnomarkovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Djordje Crnomarkovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Djordje Crnomarkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Crnomarkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djordje Crnomarkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djordje Crnomarkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djordje Crnomarkovic 10 Eylül 1993 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Ђорђе Црномарковић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djordje Crnomarkovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Djordje Crnomarkovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Olimpija Ljubljana futbol takımında oynamaktadır. NK Olimpija Ljubljana takımına 29 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Djordje Crnomarkovic'nin NK Olimpija Ljubljana ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Djordje Crnomarkovicboyu ve yaşı kaç

Djordje Crnomarkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djordje Crnomarkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Djordje Crnomarkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djordje Crnomarkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FK Belgrad

1 Temmuz 2012 yılında Sumadija

10 Ocak 2014 yılında Donji Srem

1 Temmuz 2015 yılında Javor-Matis

1 Temmuz 2016 yılında NK Olimpija

3 Mart 2017 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2017 yılında Čukarički

31 Ocak 2018 yılında Javor-Matis

1 Temmuz 2018 yılında Radnicki Nis

1 Temmuz 2019 yılında Lech Poznan

16 Ocak 2021 yılında Zaglebie Lubin

30 Haziran 2021 yılında Lech Poznan

29 Temmuz 2021 yılında NK Olimpija

Djordje Crnomarkovic kimdir

Djordje Crnomarkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djordje Crnomarkovic şuan NK Olimpija Ljubljana takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Belgrad

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Djordje Crnomarkovic nereli

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