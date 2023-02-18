Djordje Denic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Denic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djordje Denic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djordje Denic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djordje Denic 1 Nisan 1996 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Ђорђе Денић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djordje Denic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IGdreamsfootball yapmaktadır. Djordje Denic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost GAT Novi Sad futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost GAT Novi Sad takımına 9 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Djordje Denic'nin FK Mladost GAT Novi Sad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Djordje Denic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djordje Denic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Djordje Denic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djordje Denic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Rad Belgrad

13 Ağu 2018 yılında Rosenborg

16 Ocak 2020 yılında Apol. Limassol

31 Aralık 2020 yılında Rosenborg

1 Ocak 2021 yılında Apol. Limassol

24 Ağu 2021 yılında Atromitos Athen

30 Haziran 2022 yılında Apol. Limassol

9 Eylül 2022 yılında Mladost GAT

Djordje Denic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djordje Denic şuan FK Mladost GAT Novi Sad takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Djordje Denic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U21 takımında 22 numaralı formasıyla 6 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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