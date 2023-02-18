Djordje Djuric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Djuric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djordje Djuric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djordje Djuric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djordje Djuric 10 Ağu 1991 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Ђорђе Ђурић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djordje Djuric Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FAMILY FOOTBALL yapmaktadır. Djordje Djuric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Graficar Belgrad futbol takımında oynamaktadır. Graficar Belgrad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Djordje Djuric'nin Graficar Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Djordje Djuric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djordje Djuric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Djordje Djuric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djordje Djuric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağu 2010 yılında Sopot

31 Aralık 2010 yılında Kızılyıldız U19

20 Haziran 2011 yılında Rad Belgrad

3 Şubat 2012 yılında Spartak

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

4 Eylül 2012 yılında MTK Budapest

19 Şubat 2013 yılında Tatabánya

30 Haziran 2013 yılında MTK Budapest

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2013 yılında Rudar Pljevlja

26 Ocak 2016 yılında Čukarički

30 Haziran 2016 yılında Rudar Pljevlja

1 Temmuz 2016 yılında Čukarički

3 Temmuz 2019 yılında Vojvodina

11 Ekim 2021 yılında Kolubara

1 Temmuz 2022 yılında Graficar

Djordje Djuric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djordje Djuric şuan Graficar Belgrad takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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