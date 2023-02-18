Djordje Djuric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Djuric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Djordje Djuric kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Djordje Djuric ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Djordje Djuric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Djuric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djordje Djuric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djordje Djuric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djordje Djuric 10 Ağu 1991 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Ђорђе Ђурић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djordje Djuric Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FAMILY FOOTBALL yapmaktadır. Djordje Djuric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Graficar Belgrad futbol takımında oynamaktadır. Graficar Belgrad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Djordje Djuric'nin Graficar Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Djordje Djuricboyu ve yaşı kaç

Djordje Djuric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djordje Djuric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Djordje Djuric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djordje Djuric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağu 2010 yılında Sopot

31 Aralık 2010 yılında Kızılyıldız U19

20 Haziran 2011 yılında Rad Belgrad

3 Şubat 2012 yılında Spartak

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

4 Eylül 2012 yılında MTK Budapest

19 Şubat 2013 yılında Tatabánya

30 Haziran 2013 yılında MTK Budapest

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2013 yılında Rudar Pljevlja

26 Ocak 2016 yılında Čukarički

30 Haziran 2016 yılında Rudar Pljevlja

1 Temmuz 2016 yılında Čukarički

3 Temmuz 2019 yılında Vojvodina

11 Ekim 2021 yılında Kolubara

1 Temmuz 2022 yılında Graficar

Djordje Djuric kimdir

Djordje Djuric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djordje Djuric şuan Graficar Belgrad takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Djordje Djuric nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Son Haberler
Alonso Escoboza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alonso Escoboza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alonso Escoboza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alonso Escoboza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marko Adamovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Adamovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marko Adamovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Adamovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rafael Guerrero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Guerrero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rafael Guerrero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Guerrero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andrija Ranisavljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrija Ranisavljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andrija Ranisavljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrija Ranisavljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Çok Okunanlar
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna ile telefonda görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna ile telefonda görüştü!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!