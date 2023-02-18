Djordje Glavinic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Glavinic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djordje Glavinic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djordje Glavinic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djordje Glavinic 12 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djordje Glavinic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Djordje Glavinic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Vrsac U19 futbol takımında oynamaktadır. OFK Vrsac U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Djordje Glavinic'nin OFK Vrsac U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Djordje Glavinic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djordje Glavinic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Djordje Glavinic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djordje Glavinic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Eylül 2018 yılında Partizan U17

23 Ağu 2019 yılında Vrsac U17

1 Temmuz 2021 yılında Vrsac U19

Djordje Glavinic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djordje Glavinic şuan OFK Vrsac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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