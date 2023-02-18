Djordje Glisovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Glisovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djordje Glisovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djordje Glisovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djordje Glisovic 13 Şubat 1995 tarihinde Užice şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Đorđe Glisović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djordje Glisovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Djordje Glisovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GFK Sloboda Uzice futbol takımında oynamaktadır. GFK Sloboda Uzice takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Djordje Glisovic'nin GFK Sloboda Uzice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Djordje Glisovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djordje Glisovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Djordje Glisovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djordje Glisovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Sloga Požega

1 Temmuz 2018 yılında Jagodina Tabane

31 Ocak 2019 yılında Sloga Požega

17 Ocak 2022 yılında Sloboda Uzice

Djordje Glisovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djordje Glisovic şuan GFK Sloboda Uzice takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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