Djordje İvanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje İvanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djordje İvanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djordje İvanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djordje İvanovic 20 Kasım 1995 tarihinde Vukovar şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Sırbistan,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ђорђе Ивановић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djordje İvanovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P&P Sport Management S.A.M. yapmaktadır. Djordje İvanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Čukarički futbol takımında oynamaktadır. FK Čukarički takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Djordje İvanovic'nin FK Čukarički ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Djordje İvanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djordje İvanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Djordje İvanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djordje İvanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Spartak

1 Ocak 2013 yılında FK Backa

31 Aralık 2013 yılında Spartak

1 Ocak 2014 yılında FK Palic Koming

30 Haziran 2014 yılında Spartak

1 Temmuz 2014 yılında FK Senta

31 Aralık 2014 yılında Spartak

23 Ocak 2018 yılında Partizan

31 Ağu 2020 yılında NK Olimpija

1 Temmuz 2021 yılında Soligorsk

20 Ocak 2022 yılında NK Maribor

30 Haziran 2022 yılında Soligorsk

1 Temmuz 2022 yılında Čukarički

Djordje İvanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djordje İvanovic şuan FK Čukarički takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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