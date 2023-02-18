Djordje Jakovljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Jakovljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djordje Jakovljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djordje Jakovljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djordje Jakovljevic 7 Nisan 2002 tarihinde Prijepolje şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Ђорђе Јаковљевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djordje Jakovljevic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Djordje Jakovljevic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Loznica futbol takımında oynamaktadır. FK Loznica takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Djordje Jakovljevic'nin FK Loznica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Djordje Jakovljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djordje Jakovljevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Djordje Jakovljevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djordje Jakovljevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2019 yılında Mladost U19

1 Temmuz 2021 yılında Mladost

12 Ağu 2021 yılında Budućnost

31 Aralık 2021 yılında Mladost

29 Temmuz 2022 yılında Zlatibor

31 Aralık 2022 yılında Mladost

7 Şubat 2023 yılında FK Loznica

30 Haziran 2023 yılında Mladost

Djordje Jakovljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djordje Jakovljevic şuan FK Loznica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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