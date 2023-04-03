Djordje Jekic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Jekic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djordje Jekic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djordje Jekic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djordje Jekic 28 Mayıs 2004 tarihinde Ivanjica şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djordje Jekic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Javor-Matis Ivanjica U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Javor-Matis Ivanjica U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Djordje Jekic'nin FK Javor-Matis Ivanjica U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Djordje Jekic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djordje Jekic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Djordje Jekic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djordje Jekic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djordje Jekic şuan FK Javor-Matis Ivanjica U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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