Djordje Jovanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Jovanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djordje Jovanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djordje Jovanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djordje Jovanovic 17 Ağu 2001 tarihinde Užice şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Ђорђе Јовановић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djordje Jovanovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Djordje Jovanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Napredak Krusevac futbol takımında oynamaktadır. FK Napredak Krusevac takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Djordje Jovanovic'nin FK Napredak Krusevac ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Djordje Jovanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djordje Jovanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Djordje Jovanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djordje Jovanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sloga Požega

1 Temmuz 2021 yılında Napredak

Djordje Jovanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djordje Jovanovic şuan FK Napredak Krusevac takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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