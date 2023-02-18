Djordje Jovanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Jovanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djordje Jovanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djordje Jovanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djordje Jovanovic 9 Mart 2003 tarihinde Kragujevac şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Ђорђе Јовановић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djordje Jovanovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Djordje Jovanovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki 1923 Kragujevac futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki 1923 Kragujevac takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Djordje Jovanovic'nin FK Radnicki 1923 Kragujevac ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Djordje Jovanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djordje Jovanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Djordje Jovanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djordje Jovanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2020 yılında Kragujevac U19

1 Temmuz 2022 yılında Radnicki 1923

Djordje Jovanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djordje Jovanovic şuan FK Radnicki 1923 Kragujevac takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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