Djordje Jovanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Jovanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djordje Jovanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djordje Jovanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djordje Jovanovic 7 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Ђорђе Јовановић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djordje Jovanovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Djordje Jovanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rad Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Rad Belgrad takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Djordje Jovanovic'nin FK Rad Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Djordje Jovanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djordje Jovanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Djordje Jovanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djordje Jovanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FK Brodarac

1 Ağu 2020 yılında Jedinstvo Sur

12 Ocak 2021 yılında FK Brodarac

29 Temmuz 2022 yılında Rad Belgrad

Djordje Jovanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djordje Jovanovic şuan FK Rad Belgrad takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Djordje Jovanovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U17 takımında 16 numaralı formasıyla 21 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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