Djordje Jovanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Jovanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djordje Jovanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djordje Jovanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djordje Jovanovic 15 Şubat 1999 tarihinde Leposavic şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Ђорђе Јовановић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djordje Jovanovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INTERNATIONAL SPORTS OFFICE yapmaktadır. Djordje Jovanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Tel Aviv futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Tel Aviv takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Djordje Jovanovic'nin Maccabi Tel Aviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Djordje Jovanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djordje Jovanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Djordje Jovanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djordje Jovanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Partizan

6 Ağustos 2018 yılında KSC Lokeren

31 Ocak 2019 yılında Cádiz CF

2 Eylül 2019 yılında FC Cartagena

27 Temmuz 2020 yılında Cádiz CF

5 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında Čukarički

2 Şubat 2022 yılında M. Tel Aviv

Djordje Jovanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djordje Jovanovic şuan Maccabi Tel Aviv takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Djordje Jovanovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan takımında 9 numaralı formasıyla 5 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U21 takımında 18 numaralı formasıyla 15 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 11 numaralı formasıyla 23 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.

Sırbistan U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

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