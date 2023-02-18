Djordje Kotlajic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Kotlajic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djordje Kotlajic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djordje Kotlajic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djordje Kotlajic 13 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Ђорђе Котлајић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djordje Kotlajic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Djordje Kotlajic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Napredak Krusevac futbol takımında oynamaktadır. FK Napredak Krusevac takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Djordje Kotlajic'nin FK Napredak Krusevac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Djordje Kotlajic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djordje Kotlajic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Djordje Kotlajic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djordje Kotlajic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Napredak

Djordje Kotlajic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djordje Kotlajic şuan FK Napredak Krusevac takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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