Djordje Kukolj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Kukolj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djordje Kukolj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djordje Kukolj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djordje Kukolj 7 Mayıs 2001 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Ђорђе Кукољ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djordje Kukolj Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Djordje Kukolj, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Indjija futbol takımında oynamaktadır. FK Indjija takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Djordje Kukolj'nin FK Indjija ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Djordje Kukolj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djordje Kukolj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Djordje Kukolj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djordje Kukolj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ağu 2019 yılında Radnicki Sombor

4 Mart 2020 yılında NK Krsko

5 Ekim 2020 yılında Radnicki Pirot

13 Ağu 2021 yılında Novi Banovci

18 Temmuz 2022 yılında FK Indjija

Djordje Kukolj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djordje Kukolj şuan FK Indjija takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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