Djordje Lazovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Lazovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Djordje Lazovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Djordje Lazovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Djordje Lazovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Lazovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djordje Lazovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djordje Lazovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djordje Lazovic 16 Kasım 1992 tarihinde Ivanjica şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Ђорђе Лазовић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djordje Lazovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Djordje Lazovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Javor-Matis Ivanjica futbol takımında oynamaktadır. FK Javor-Matis Ivanjica takımına 20 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Djordje Lazovic'nin FK Javor-Matis Ivanjica ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Djordje Lazovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lazovic_djordje23/

Djordje Lazovicboyu ve yaşı kaç

Djordje Lazovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djordje Lazovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Djordje Lazovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djordje Lazovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2010 yılında FK Palic Koming

30 Haziran 2011 yılında Vojvodina U19

1 Temmuz 2011 yılında Vojvodina

1 Ocak 2012 yılında Stari Banovci

30 Haziran 2012 yılında Vojvodina

1 Temmuz 2012 yılında Javor-Matis

30 Haziran 2014 yılında Vojvodina

25 Ağu 2014 yılında Spartak

1 Ağu 2015 yılında OFK Belgrad

17 Şubat 2017 yılında Partizan

11 Şubat 2018 yılında Radnicki Nis

8 Şubat 2019 yılında Javor-Matis

11 Şubat 2022 yılında Radnicki 1923

20 Ağu 2022 yılında Javor-Matis

Djordje Lazovic kimdir

Djordje Lazovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djordje Lazovic şuan FK Javor-Matis Ivanjica takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Vojvodina (2008-2011)

Djordje Lazovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan U21 takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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Djordje Lazovic nereli

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