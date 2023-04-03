Djordje Lukovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Lukovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Djordje Lukovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Djordje Lukovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.