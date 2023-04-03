Djordje Lukovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Lukovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djordje Lukovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Djordje Lukovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Djordje Lukovic 5 Eylül 2004 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Djordje Lukovic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Radnicki Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Belgrad U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Djordje Lukovic'nin FK Radnicki Belgrad U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Djordje Lukovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Djordje Lukovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Rad Belgrad U19
Djordje Lukovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Djordje Lukovic şuan FK Radnicki Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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