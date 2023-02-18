Djordje Maksimovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Maksimovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djordje Maksimovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djordje Maksimovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djordje Maksimovic 9 Ekim 1999 tarihinde Kragujevac şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Ђорђе Максимовић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djordje Maksimovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Djordje Maksimovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki 1923 Kragujevac futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki 1923 Kragujevac takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Djordje Maksimovic'nin FK Radnicki 1923 Kragujevac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Djordje Maksimovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djordje Maksimovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Djordje Maksimovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djordje Maksimovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Radnicki 1923

Djordje Maksimovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djordje Maksimovic şuan FK Radnicki 1923 Kragujevac takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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