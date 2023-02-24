Djordje Nikolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Nikolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djordje Nikolic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djordje Nikolic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djordje Nikolic 13 Nisan 1997 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Ђорђе Николић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djordje Nikolic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World of Soccer yapmaktadır. Djordje Nikolic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Újpest FC futbol takımında oynamaktadır. Újpest FC takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Djordje Nikolic'nin Újpest FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Djordje Nikolic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djordje Nikolic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Djordje Nikolic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djordje Nikolic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Jagodina

1 Temmuz 2016 yılında FC Basel

18 Temmuz 2017 yılında FC Schaffhausen

31 Aralık 2017 yılında FC Basel

11 Ocak 2018 yılında FC Thun

6 Ağustos 2018 yılında FC Basel

7 Ağustos 2018 yılında FC Aarau

30 Haziran 2019 yılında FC Basel

2 Eylül 2022 yılında Újpest FC

Djordje Nikolic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djordje Nikolic şuan Újpest FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Djordje Nikolic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Red Star Belgrade (2008–2012), FK Partizan (2012–2014)

Sırbistan takımında 23 numaralı formasıyla 7 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U21 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U17 takımında 1 numaralı formasıyla 3 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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