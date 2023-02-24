Djordje Pantelic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Pantelic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djordje Pantelic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djordje Pantelic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djordje Pantelic 29 Kasım 1999 tarihinde Brčko şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Đorđe Pantelić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djordje Pantelic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Djordje Pantelic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Velez Mostar futbol takımında oynamaktadır. FK Velez Mostar takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Djordje Pantelic'nin FK Velez Mostar ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Djordje Pantelic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djordje Pantelic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Djordje Pantelic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djordje Pantelic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ocak 2017 yılında Vojvodina U19

1 Temmuz 2018 yılında Vojvodina

10 Ağustos 2018 yılında Kabel Novi Sad

30 Haziran 2020 yılında Vojvodina

13 Ocak 2021 yılında FK Indjija

30 Haziran 2021 yılında Vojvodina

15 Temmuz 2021 yılında Radnik Bijelj.

1 Temmuz 2022 yılında Velez Mostar

Djordje Pantelic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djordje Pantelic şuan FK Velez Mostar takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Jedinstvo Brčko (2014-2016), Zvijezda 09 (2016-2017), Vojvodina (2017-2018)

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