Djordje Petrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Petrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djordje Petrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djordje Petrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djordje Petrovic 30 Mart 1998 tarihinde Obrenovac şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Ђорђе Петровић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djordje Petrovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FAMILY FOOTBALL yapmaktadır. Djordje Petrovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Sremska Mitrovica futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Sremska Mitrovica takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Djordje Petrovic'nin FK Radnicki Sremska Mitrovica ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Djordje Petrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djordje Petrovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Djordje Petrovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djordje Petrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2016 yılında FK Prva Iskra

7 Şubat 2018 yılında FK Usce

13 Şubat 2019 yılında Radnicki Obrenovac

1 Temmuz 2021 yılında IMT Belgrad

9 Şubat 2022 yılında Dobanovci

30 Haziran 2022 yılında IMT Belgrad

21 Temmuz 2022 yılında Radnicki Srem

Djordje Petrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djordje Petrovic şuan FK Radnicki Sremska Mitrovica takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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