Djordje Pure Scaron İ kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Pure Scaron İ Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djordje Pure Scaron İ adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Djordje Pure Scaron İ Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Djordje Pure Scaron İ 19 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Djordje Pure Scaron İ Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Macva Sabac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Macva Sabac U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Djordje Pure Scaron İ'nin FK Macva Sabac U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Djordje Pure Scaron İ Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Djordje Pure Scaron İ Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Djordje Pure Scaron İ şuan FK Macva Sabac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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