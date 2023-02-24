Djordje Saletic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Saletic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djordje Saletic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djordje Saletic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djordje Saletic 6 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djordje Saletic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Djordje Saletic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Iskra Danilovgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Iskra Danilovgrad takımına - tarihinde katılmıştır. Djordje Saletic'nin FK Iskra Danilovgrad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Djordje Saletic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djordje Saletic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Djordje Saletic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djordje Saletic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2020 yılında FK Drezga

13 Haziran 2020 yılında FK Iskra

27 Ağustos 2020 yılında FK Drezga

31 Aralık 2020 yılında FK Iskra

Djordje Saletic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djordje Saletic şuan FK Iskra Danilovgrad takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Djordje Saletic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Danilovgrad

Karadağ U21 takımında 17 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.