Djordje Saponja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Saponja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djordje Saponja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djordje Saponja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djordje Saponja 18 Mayıs 2004 tarihinde Šabac şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Ђорђе Шапоња şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djordje Saponja Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Djordje Saponja, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Sremska Mitrovica U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Sremska Mitrovica U19 takımına 12 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Djordje Saponja'nin FK Radnicki Sremska Mitrovica U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Djordje Saponja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djordje Saponja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Djordje Saponja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djordje Saponja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Mart 2022 yılında Radnicki SM U19

Djordje Saponja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djordje Saponja şuan FK Radnicki Sremska Mitrovica U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.