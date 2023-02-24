Djordje Veljkic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Veljkic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djordje Veljkic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djordje Veljkic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djordje Veljkic 2 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Đorđe Veljkić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djordje Veljkic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Djordje Veljkic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kozara Gradiska futbol takımında oynamaktadır. FK Kozara Gradiska takımına - tarihinde katılmıştır. Djordje Veljkic'nin FK Kozara Gradiska ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Djordje Veljkic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djordje Veljkic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Djordje Veljkic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djordje Veljkic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djordje Veljkic şuan FK Kozara Gradiska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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