Djordje Vukasinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Vukasinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djordje Vukasinovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djordje Vukasinovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djordje Vukasinovic 13 Mart 1995 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Ђорђе Вукашиновић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djordje Vukasinovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Djordje Vukasinovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GFK Sloboda Uzice futbol takımında oynamaktadır. GFK Sloboda Uzice takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Djordje Vukasinovic'nin GFK Sloboda Uzice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Djordje Vukasinovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djordje Vukasinovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Djordje Vukasinovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djordje Vukasinovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Sopot

1 Ocak 2015 yılında Jasenica

1 Temmuz 2015 yılında Rakovica

1 Ocak 2016 yılında Borac Sakule

1 Temmuz 2016 yılında FK Topola

1 Ocak 2017 yılında Radnicki Obrenovac

1 Temmuz 2017 yılında Sindjelic Bg

12 Ocak 2020 yılında Besëlidhja

1 Şubat 2021 yılında Kabel Novi Sad

1 Temmuz 2021 yılında Sloboda Uzice

Djordje Vukasinovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djordje Vukasinovic şuan GFK Sloboda Uzice takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Sindjelic Belgrad

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.