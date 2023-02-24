Djordjije Cvijovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordjije Cvijovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djordjije Cvijovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djordjije Cvijovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djordjije Cvijovic 1 Ocak 2000 tarihinde Bijelo Polje şehrinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djordjije Cvijovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jedinstvo Bijelo Polje futbol takımında oynamaktadır. Jedinstvo Bijelo Polje takımına - tarihinde katılmıştır. Djordjije Cvijovic'nin Jedinstvo Bijelo Polje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Djordjije Cvijovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djordjije Cvijovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Djordjije Cvijovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djordjije Cvijovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djordjije Cvijovic şuan Jedinstvo Bijelo Polje takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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