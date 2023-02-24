Djordjije Vukcevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordjije Vukcevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djordjije Vukcevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djordjije Vukcevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djordjije Vukcevic 18 Ağustos 1996 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Ђорђије Вукчевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djordjije Vukcevic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Djordjije Vukcevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeta Golubovac futbol takımında oynamaktadır. FK Zeta Golubovac takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Djordjije Vukcevic'nin FK Zeta Golubovac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Djordjije Vukcevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djordjije Vukcevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Djordjije Vukcevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djordjije Vukcevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Kom Podgorica

17 Temmuz 2015 yılında FK Bratstvo

1 Şubat 2016 yılında OFK Grbalj

25 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2018 yılında Zeta Golubovac

3 Şubat 2020 yılında OFK Grbalj

1 Temmuz 2021 yılında Zeta Golubovac

Djordjije Vukcevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djordjije Vukcevic şuan FK Zeta Golubovac takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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