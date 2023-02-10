Djorkaeff Reasco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djorkaeff Reasco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djorkaeff Reasco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djorkaeff Reasco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djorkaeff Reasco 18 Ocak 1999 tarihinde Quito şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Ekvador uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Djorkaeff Néicer Reasco González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djorkaeff Reasco Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMAGESPORT yapmaktadır. Djorkaeff Reasco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Newell's Old Boys futbol takımında oynamaktadır. CA Newell's Old Boys takımına 10 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Djorkaeff Reasco'nin CA Newell's Old Boys ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Djorkaeff Reasco Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/djorkaeff_reasco/

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Djorkaeff Reasco Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Djorkaeff Reasco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Djorkaeff Reasco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djorkaeff Reasco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında LDU Quito

31 Ocak 2020 yılında Dorados Sinaloa

31 Aralık 2020 yılında LDU Quito

10 Şubat 2022 yılında Newell's

Djorkaeff Reasco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djorkaeff Reasco şuan CA Newell's Old Boys takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Djorkaeff Reasco Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

LDU Quito (-06/2012), CD Clan Juvenil (06/2012-12/2012), LDU Quito (01/2013-)

Ekvador takımında 24 numaralı formasıyla 28 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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