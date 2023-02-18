Djuradj Dobrijevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djuradj Dobrijevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Djuradj Dobrijevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Djuradj Dobrijevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Djuradj Dobrijevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djuradj Dobrijevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djuradj Dobrijevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djuradj Dobrijevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djuradj Dobrijevic 13 Ocak 1995 tarihinde Sanski Most şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Ђурађ Добријевић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djuradj Dobrijevic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Djuradj Dobrijevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Loznica futbol takımında oynamaktadır. FK Loznica takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Djuradj Dobrijevic'nin FK Loznica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Djuradj Dobrijevicboyu ve yaşı kaç

Djuradj Dobrijevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djuradj Dobrijevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Djuradj Dobrijevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djuradj Dobrijevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Teleoptik

4 Ağu 2015 yılında Absdorf

31 Ocak 2016 yılında Zarkovo

1 Temmuz 2016 yılında Dobanovci

1 Temmuz 2021 yılında Kolubara

5 Temmuz 2022 yılında FK Loznica

Djuradj Dobrijevic kimdir

Djuradj Dobrijevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djuradj Dobrijevic şuan FK Loznica takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Partizan Belgrad

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Djuradj Dobrijevic nereli

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