DKMP ekipleri, bir taraftan doğaya yem bırakırken, bir taraftan da avcıları denetliyor

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, bir taraftan olumsuz hava koşulları nedeniyle yaban hayvanlarına yem bırakırken, bir taraftan da avcılara yönelik denetim çalışmaları devam ediyor.

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle, Van Gölü havzası ile sulak alanlarda yaban hayvanları için doğaya yem bırakma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, bir taraftan yaban hayvanları için doğaya yem bırakırken bir taraftan da avcılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında avcıların evrak ve av malzemeleri kontrol edilirken, evrak ve tüfeklerinin yasalara uygun olan avcılara teşekkür ettiler.

Kaynak: İHA