DMD hastası kardeşler ilaç bekliyor

MERSİN'de yaşayan Mahmut (15) ve Toprak Süer (9) kardeşler, tıp dilinde "Duchenne Musküler Distrofi (DMD)" olarak bilinen ve yalnızca erkek çocuklarda görülen kas erimesi hastalığı ile mücadele ediyor. Ağabey Serkan Süer (21), yurt dışı menşeili ilaçlara ulaşmakta zorlandıklarını belirterek, kardeşlerini diğer kardeşi Serdar (20) ile birlikte, kucaklarında taşıdıklarını söyledi.

Mezitli ilçesinde yaşayan Nazdar Süer'in 4 erkek çocuğundan Mahmut, 2014 yılında DMD hastalığına yakalandı. O tarihten itibaren yatağa mahkum olarak hayatını sürdüren Mahmut Süer'in tüm ihtiyaçlarını, annesi ile ağabeyleri Serkan ile Serdar karşılamaya başladı. Aile zor günler geçirirken aile, bu kez de küçük çocukları Toprak'ın da aynı hastalığa yakalanmasıyla ikinci şoku yaşadı. Toprak Süer, 2 hafta önce tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Erkek kuaförü olan ağabeyleri tarafından tekerlekli sandalye ile gezdirilip, kucakta taşınan Mahmut ve Toprak Süer kardeşler, yurt dışı menşeili DMD ilaçlarının ülkeye getirilmesini istiyor.

'İLAÇLARA ULAŞAMIYORUZ'

Ağabey Serkan Süer, "Mahmut'un hastalığı 10 yaşından sonra başladı. Yaklaşık 5 senedir böyle yatalak. Toprak da 2 hafta önce sokaklarda geziyordu. Ama şimdi yürüyemiyor, sokağa hasret. Bizim paraya ihtiyacımız yok Allah'a bin şükür. Tek istediğimiz ilaçlar. İlaçlara ulaşamıyoruz. Bu yüzden devlet yetkililerinden yardım bekliyoruz. DMD hastalığının ilaçları Türkiye'de yok. Başka bir kas erimesi hastalığı var. Onun ilaçları getirildi Türkiye'ye, ama DMD hastalığının ilaçları getirilmedi. Tek isteğimiz ilaçların Türkiye'ye getirilmesi" dedi.

'HER GÜN BU ACIYI ÇEKİYORUM'

Kardeşlerinin durumuna çok üzüldüğünü dile getiren Serkan Süer, "Mahmut ergenliğe girdi, kişisel bakımlarını kardeşimle birlikte yapıyoruz. Toprak da 2 hafta önceye kadar arkadaşları ile beraber koşuyordu, geziyordu. Arkadaşları soruyor, "Toprak nerede?" diyorlar. "Toprak evde. Görmek istiyorsanız eve gidin. Artık yürüyemiyor" diyoruz arkadaşlarına. Mahmut yaklaşık 50 kilo ağırlığında. Ben 67 kiloyum. Taşımakta zorluk çekiyorum. Belim ağrıyor ama yine de taşıyorum. Bayağı zor oluyor. Her gün geldiğimde gözlerimin içine bakıyorlar. Sanki bir umut, kalkacaklar gibi. Ben her gün bu acıyı çekiyorum. Her gün eve geldiğimde kardeşlerime bakıyorum, bu acıyı çekiyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

DHA