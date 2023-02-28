Dmitri Abakumov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitri Abakumov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dmitri Abakumov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dmitri Abakumov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dmitri Abakumov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitri Abakumov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dmitri Abakumov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitri Abakumov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitri Abakumov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitri Abakumov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitri Abakumov 8 Temmuz 1989 tarihinde Voronezh şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Абакумов Дмитрий Николаевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitri Abakumov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AKA Global GmbH yapmaktadır. Dmitri Abakumov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ararat-Armenia futbol takımında oynamaktadır. FC Ararat-Armenia takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Dmitri Abakumov'nin FC Ararat-Armenia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dmitri Abakumov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitri Abakumov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Dmitri Abakumov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitri Abakumov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında CSKA Moskova II

1 Ocak 2009 yılında KamAZ

1 Temmuz 2012 yılında Mordovia

1 Ocak 2014 yılında Gazovik Orenburg

1 Ocak 2018 yılında Luch Vladivostok

1 Temmuz 2018 yılında Ararat-Armenia

Dmitri Abakumov kimdir

Dmitri Abakumov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitri Abakumov şuan FC Ararat-Armenia takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rudgormash Voronezh

Dmitri Abakumov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U19 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dmitri Abakumov nereli

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