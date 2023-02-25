Dmitri Belko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitri Belko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Dmitri Belko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dmitri Belko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.