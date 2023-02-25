Dmitri Belko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitri Belko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitri Belko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dmitri Belko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dmitri Belko 30 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Белко Дмитрий Андреевич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dmitri Belko Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Zhodino-Yuzhnoe Zhodino futbol takımında oynamaktadır. Zhodino-Yuzhnoe Zhodino takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dmitri Belko'nin Zhodino-Yuzhnoe Zhodino ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dmitri Belko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dmitri Belko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2018 yılında Slonim
31 Aralık 2018 yılında Zhodino II
30 Temmuz 2020 yılında Smolevichi
1 Ocak 2021 yılında Krupki
1 Ocak 2022 yılında ZY Zhodino
Dmitri Belko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dmitri Belko şuan Zhodino-Yuzhnoe Zhodino takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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