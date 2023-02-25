Dmitri Fedortsov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitri Fedortsov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitri Fedortsov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitri Fedortsov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitri Fedortsov 26 Şubat 1993 tarihinde Molchad şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Федорцов Дмитрий Михайлович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitri Fedortsov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dmitri Fedortsov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niva Dolbizno futbol takımında oynamaktadır. Niva Dolbizno takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dmitri Fedortsov'nin Niva Dolbizno ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dmitri Fedortsov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dmitry_fedortsov_/

Dmitri Fedortsov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitri Fedortsov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dmitri Fedortsov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitri Fedortsov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında FK Baranovichi

1 Ocak 2017 yılında Dynamo Brest

1 Ocak 2018 yılında ara verdi

3 Mart 2020 yılında FK Malorita

1 Ocak 2022 yılında Niva Dolbizno

Dmitri Fedortsov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitri Fedortsov şuan Niva Dolbizno takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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